SMA Bağış Kumbarası Hırsızı Tutuklandı

BEBEĞİN KUMBARASINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Bursa’da SMA hastası çocuklar için bağış toplamak amacıyla konulan kumbarayı çalan hırsız, polis tarafından hızlıca yakalandı. Şahsın, önceden hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunduğu da öğrenildi. Gerçekleşen olay, geçtiğimiz hafta merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir fırında meydana geldi.

OLAY ANINDA GÖRDÜĞÜ İŞLEMLER

42 yaşındaki A.Ö., ekmek almak bahanesiyle fırına girdi. Ekmek alma işlemini tamamlayan şüpheli A.Ö., fırın çalışanlarının dikkatini dağıtmak için telefonda konuşuyormuş gibi yapmaya başladı. Bir süre sonra uygun bir anı bulan şüpheli, kumbarayı poşetin içine koyarak oradan hızla uzaklaştı. Kumbaranın çalındığını fark eden çalışanlar, durumu hemen polise bildirdi.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, geniş bir güvenlik kamera incelemesi başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli A.Ö. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ö., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.