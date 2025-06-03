Sma Hastası Demirhan, Hac Yapmanın Mutluluğunu Yaşadı

SMA HASTASI HACI ADAYI İSA DEMİRHAN’IN HAC HASRETI SONA ERDİ

SMA hastası İsa Demirhan’ın 16 yıllık hac hasreti, hastalığının hac vazifesine engel olmaması sayesinde sona erdi. Demirhan, “Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekten endişe duyan, hacı adaylarımız varsa hiç endişe etmesinler” dedi. 2009 yılında başvurusunu yaptığı hac, 16 yıl sonra gerçekleşti. Tekerlekli sandalyesi ile kutsal topraklara gelen Demirhan, ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sağladığı imkanlarla haccını yerine getiriyor.

Demirhan, “2009 yılında hac kaydımızı yaptırdık. Hemen hemen 15-16 senedir bekliyorduk. 5 kişi olarak ailemizle beraber geldik. Diyanetimizin kaynaklarını okuduk. Peygamber Efendimizin hayatını okuduk. Haccın anlamını, önemini anlatan kaynaklardan istifade ettik. Akrabalarımızdan gelen tavsiyeleri dinledik” diye belirtti. Kura sonucunu sürekli takip ettiklerini aktaran Demirhan, “Herhangi bir endişe duymadık. Haccın meşakkatli olduğunu biliyoruz. Fiziksel olarak zor olduğunu bildiğimiz için, yanımda olan iki erkek kardeşimle herhangi bir sıkıntı yaşamadım” dedi.

DİYANET’İN DESTEĞİ İLE HAC YOLCULUĞU

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Demirhan, “Diyanetimiz sağ olsun, bu konuda bayağı hassas davranmışlar. Havaalanından buraya gelinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece tekerlekli sandalyede olduğumuz için taşıma sıkıntımız oldu ama Diyanet görevlilerimizle bunu telafi ettik” şeklinde konuştu. Özel alanlarda gerçekleştirdiği tavaf ve say uygulamalarına değinen Demirhan, “Kabe’nin ilk girişine giremedik ama bu konuda da çalışmalar olursa çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

DUA VE ŞÜKÜRLER İLE HAC MENZİLİ

Kabe’de olmanın verdiği duygunun müthiş olduğunu vurgulayan Demirhan, “Başta Peygamber Efendimiz, sahabe-i güzinler ve evliyaların ayak izleri burada sanki. Onlarla beraber tavaf ediyoruz, say ediyoruz. Bu duyguyu yaşamak nasip olsun” dedi. Diyanet’in her köşede görevli bulundurduğunu da belirten Demirhan, kendilerine sunulan destekle haccını rahatlıkla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Gözleri görmeyen hacı adayları ile de bağlantılı düşüncelerini aktaran Demirhan, “Nice gözleri gören var, buraları görmüyorlar. Onlar gözleri görmediği halde öyle bir tavaf ediyorlardı ki” dedi.

ENGELLİ HACI ADAYLARINA CESARET VERİYOR

Engelinden dolayı hac vazifesini yerine getirmekten çekinenlere seslenen Demirhan, “Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekten endişe duyan hacı adaylarımız varsa hiç endişe etmesinler. Allah bir şekilde kolaylığını veriyor. Devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığı ile her sene bu konuda yeni düzenlemeler yapıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi şartlarda hacı adaylarımız vazifelerini yerine getirebilecekler” dedi.