SMA Hastası İsa Demirhan Hac’a Gitti

İsa Demirhan’ın Hac Hasreti Sona Erdi

SMA hastası İsa Demirhan, 16 yıl süren hac hayalini gerçekleştirdi. Hastalığı hac vazifesine engel olmadı ve Demirhan, “Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekten endişe duyan hacı adaylarımız varsa hiç endişe etmesinler” ifadelerini kullandı. 2009 yılında yaptığı başvuru ile birlikte 16 yıl bekledikten sonra kutsal topraklara gelen Demirhan, tekerlekli sandalyesiyle hac vazifesini gerçekleştiriyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görevli olan Demirhan, ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sağladığı imkanlarla bu önemli deneyimi yaşamış oldu.

Hac Kaydı ve Bekleyiş

İsa Demirhan, 2009 yılında hac kaydını yaptırdıklarını ve 15-16 senedir beklediklerini açıkladı. “5 kişi olarak ailemizle beraber geldik. Diyanetimizin kaynaklarını okuduk. Peygamber Efendimizin hayatını ve haccın önemini anlatan kaynaklardan istifade ettik” diye konuştu. Kura sonuçlarını sürekli internet üzerinden takip ettiklerini belirten Demirhan, “Böyle bu şekilde bu süreci yaşadık. Herhangi bir endişe duymadık” dedi.

Diyanet’in Desteği

Demirhan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, “Diyanetimiz sağ olsun bu konuda bayağı hassas davranmışlar. Havaalanından buraya gelinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Taşıma sıkıntısı dışında her şey yolunda gitti” dedi.

Tavaf Deneyimi

Engelli hacı adayları için ayrılan özel alanda tavaf gerçekleştirdiklerini belirten Demirhan, bu alanların kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Kabe’nin girişine giremediklerini belirten Demirhan, “Burada da tavaf yaparsak daha güzel olur. Ailemize, eşimize, dostumuza dualar ettik” dedi.

Kabe’de Olmanın Hissi

Demirhan, Kabe’de olmanın duygu yoğunluğunu paylaşarak, “Başta Peygamber Efendimiz, sahabe-i güzinler, evliyalar, hepsinin ayak izleri burada. Allah herkese bu duyguyu yaşatmayı nasip eylesin” dedi.

Mavi Yelekli Görevlilerin Desteği

Kutsal topraklarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlilerinin her yerde bulunduğunu belirten Demirhan, “Kimseye sıkıntı yaşatmadılar. İlk gün geldiğimiz gibi öyle yönlendirmeler yapıldı ki, kendi başımıza tavafa gidip gelebildik” açıklamasında bulundu.

Engel Korkusu Olmamalı

Son olarak, engelinden dolayı hac vazifesini yerine getirmekten çekinenlere seslenen Demirhan, “Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekten endişe duyan hacı adaylarımız varsa hiç endişe etmesinler. Allah bir şekilde kolaylığını veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızla her sene yeni düzenlemeler yapılıyor” dedi.

– MEKKE