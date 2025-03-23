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SMA İçin Bağış Kumbarası Bursa’da Çalındı

OLAYIN GERÇEĞİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir fırında SMA hastaları için toplanan bağış kumbarası çalındı. Olayın detayları, fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ve hırsızın tavırları dikkat çekti. Ekmek almak amacıyla fırına giren şüpheli, gözüne çarptığı bağış kumbarasını hedef aldı.

ŞÜPHELİ RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ

Hırsız, fırında ekmek alırken, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak çalışanların dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından hızla kumbarayı poşetine koyarak fırından uzaklaştı. Çalışanlar, kumbaranın kaybolduğunu fark ettiklerinde, güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve hırsızlık olayı ortaya çıktı. Görüntülerdeki hırsızın rahat tavırları, izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

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