SMA Tip 1 Hastası Aleyna İçin Yardım

ALEYNA’NIN HASTALIĞI VE AİLESİNİN YARDIM ÇAĞRISI

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Eşmeçayır köyünde yaşayan SMA Tip 1 hastası Aleyna Perzade Salkın’ın ailesi, minik kızlarının hayata tutunabilmesi amacıyla tüm Türkiye’ye yardım çağrısında bulunuyor. Henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 (Spinal Musküler Atrofi) teşhisi konulan 2 yaşındaki Aleyna, yaşam mücadelesini sürdürmekte ve ailesi umutlarını kaybetmeden tedavi için kampanya yürütüyor.

AİLENİN UMUTLU BEKLENTİLERİ

Aleyna’nın annesi Dürüye Salkın, minik kızının yaşının çok küçük olduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini belirtiyor. “Aleyna daha 2 yaşında, çok küçük. Bu yaşında büyük savaşlar veriyor. Herkese ihtiyacımız var. Aleyna yürüyor, koşuyor ama düşüyor. Size ihtiyacı var. Bizi duyan, gören varsa Allah rızası için yardım etsin” şeklinde duygularını ifade ediyor.

KAMPANYA VE DESTEK İHTİYACI

Aleyna’nın babası Sinan Salkın, tedavi süreci hakkında bilgileri paylaşarak destek çağrısında bulunuyor. “Kızım Aleyna Perzade Salkın kas hastasıdır. Yurt dışında tedavi edilmesi gerekiyor ve bu tedavi için bir kampanya başlattık. Ancak tek başımıza yeterli olamıyoruz. Aleyna’ya 20 günlükken topuk kanı sonucunda SMA Tip 1 teşhisi kondu. Kampanyamızı sadece 1,5 aydır yürütüyoruz ve henüz yüzde 15’ine ulaştık. Ne yazık ki yüzde 85’lik bir kısım hala tamamlanmayı bekliyor. Lütfen Aleyna’yı görmezden gelmeyin. Herkesten destek bekliyoruz. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Kızımız toprak olmasın, sizlere ihtiyacı var. Bir annenin kucağı boş kalmasın” diye konuşuyor. Salkın ailesi, Aleyna’nın yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, kampanyaya katkı sağlanmasını bekliyor.