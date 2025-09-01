Smile Hair Clinic, Temos’tan A-Rated Sertifika Aldı

SMİLE HAIR CLINIC’İN BAŞARISI

SMİLE Hair Clinic, sağlık kuruluşlarının detaylı denetimlerinden geçen ve Almanya merkezli TEMOS International Healthcare Accreditation tarafından A-Rated Sertifika ile onurlandırıldı. Yapılan denetimlerde yalnızca tıbbi kalite değil; aynı zamanda hasta ve çalışan güvenliği, etik uygulamalar, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, altyapı ve hizmet güvenliği gibi önemli unsurlar da titizlikle incelendi. Tüm bu değerlendirmeleri en üst düzeyde geçen Smile Hair Clinic, tıbbi hizmetler, hemşirelik uygulamaları, uluslararası hasta yönetimi, enfeksiyon kontrolü, insan kaynakları politikaları, sürdürülebilirlik projeleri, tesis güvenliği ve altyapı yönetimi gibi pek çok alanda kapsamlı denetimlerden geçti.

DENETİMİN AMACI VE SONUCU

Bu denetimlerin ana amacı, güncel uygulamaları değerlendirmek değil; aynı zamanda kliniğin tüm bu alanlarda kaliteyi sürdürebilme kapasitesini ortaya koymaktı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kurumun kalite standartlarını uzun vadede koruma ve geliştirme konusundaki yetkinliği pekiştirildi. Böylelikle Smile Hair Clinic, kalite ve sürdürülebilirlik vizyonunu en yüksek derecede yansıtan A-Rated Sertifika ile belgelendirilmiş oldu.