Smyrna Kazılarında Tekstil Objeleri Bulundu

ANTİK KENTTE YENİ BULUNTULAR

İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Osmanlı dönemine ait kemer tokaları ve yüksükler keşfedildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Bu buluntular İzmir’in tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar, sarayda yaşayan insanların kullandığı objeler değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyesi olan insanların kullandığı objeler” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yürütülen kazı çalışmaları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve şehirdeki çeşitli kuruluşların destekleri ile sürdürülüyor.

SMYRNA’DAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Smyrna Antik Kenti’nde devam eden kazılar, İzmir merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri olan Smyrna Agorası ve Akdeniz’in en görkemli tiyatrolarından biri olan Smyrna Tiyatrosu’nun tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Büyük İskender döneminde 193 hektarlık alanda kurulan kentte yapılan çalışmalarda farklı dönemlere ait pek çok obje ortaya çıkarılıyor. 2020 yılında UNESCO tarafından ‘İzmir Tarihi Liman Kenti’ adıyla Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti’nde tespit edilen 41 kemer tokası ve 27 yüksük, büyük bir arkeolojik öneme sahip.

ÖNEMLİ BULUNTULAR

Kazılar hakkında bilgi veren İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Tarihi kent merkezinde devam eden arkeolojik kazılarda, Helenistik dönemden erken Cumhuriyet dönemine kadar her türlü kalıntıya ulaşmaktayız. İzmir’in son bin yıldaki Türk idaresinin kalıntıları ön plana çıkıyor. Osmanlı dönemine ait kalıntılar ve çeşitli objelerle karşı karşıyayız. Yüksükler ve kemer tokaları ilgi çekici” dedi. Gazete buluntuların önemine de değinen Ersoy, “Bu buluntular İzmir’in bir tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar, sarayda yaşayan insanların kullandığı objeler değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyesi olan insanların kullandığı objeler” diye belirtti.

KAZILARIN DEĞİŞİMİ GÖSTEREN YANLARI

İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Ürer, “Kazılarda çok güzel kemer tokaları ve yüksükler var. Bu buluntular bizim için ilginç. Pamuk üretiminin yapıldığı İzmir’de, bu buluntuların yoğun çıkması dikkatimizi çeken bir konu oldu. Kemer tokaları hem estetik hem de işlevsel objeler. Buluntular 19. yüzyıl örnekleri. M.Ö. 5-6 yüzyıldan itibaren kurgan yapılarda bulunan örneklerle bugünküleri kıyasladığımızda çok fazla değişmediğini görüyoruz. Günümüzde herkesin belinde bulunan kemer tokaları, eski dönem tokalarının hemen hemen aynısı. Burada gördüğünüz tokalar kancalı modelden. O dönemde kemer, insanların bagajıydı. Silahlarını veya azıklarını astıkları ya da rütbe yerine taktıkları bir eşya olarak kullanılıyordu. Buluntular genellikle tunç, bakır ve pirinç malzemelerden yapılmış ve üzerinde çeşitli süslemeler bulunduran kare ve dikdörtgen gibi yapılar mevcuttur” dedi.