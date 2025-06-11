Snp, İsrail’le İlişkiyi Kesme Eğiliminde

İSKOÇYA’NIN BAĞIMSIZLIĞI VE İLİŞKİLERİ

İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri olan Stephen Flynn, bağımsız bir İskoçya’nın İsrail ile olan tüm ilişkilerini keserek büyükelçiliğini kapatacağını ifade etti. Flynn, İngiltere’de bir podcast yayınında SNP yönetiminde bağımsız bir İskoçya’nın İsrail ile ilişkilerini değerlendirdi. “Şu an yaptıkları gibi ısrarla sivilleri öldüren insanlarla nasıl ilişki kurulacağını anlamakta güçlük çekiyorum.” diyen Flynn, bağımsız olarak uluslararası ilişkilerde de belirli kırmızı çizgiler bulunduğunu belirtti.

İNGİLTERE’DE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Flynn, İngiltere Parlamentosu’nda Dışişleri Bakanı David Lammy ve Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer’in İsrail’e yönelik yaptıkları açıklamalara değindi. “Tanrı bilir kaç kere Avam Kamarasında bu konudaki konuşmaları dinledim. Lammy ve Falconer, ‘Bunu yapacağız, şunu yapacağız, en sonunda şunları yapacağız.’ diyor. Ardından da ‘(İsrail) bizi dinlemiyor.’ diyorlar. Sizi dinlemiyorlarsa dikkatlerini çekecek bir şey yapın.” şeklinde konuştu. Flynn, İskoçya’nın bağımsız olması durumunda diplomatik ilişkileri keseceğini ve büyükelçiliği kapatacağını vurguladı.

İSKOÇYA VE İSRAİL ZİYARETLERİ

Flynn, İngiltere’nin İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara karşı duruşunun uzun süredir zayıf olduğunu belirtti. SNP milletvekillerinin İsrail’i ziyaret edip etmeyeceği yönündeki bir soruya ise, “İsrail’i ziyaret etmenin akıllıca olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen birkaç ay önce (İsrail’e alınmayan ve sınır dışı edilen) iki İşçi Partisi milletvekilinin yaşadığının aynısını yaşarlar.” yanıtını verdi. Birleşik Krallık’ın bir parçası olan İskoçya, uluslararası ilişkilerdeki adımlarını İngiltere’nin belirlediğini ve İngiliz makamlarını bilgilendirmek zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.