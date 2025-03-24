Sobadan Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

SOBADAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

BOLU – Bolu’da bulunan 2 katlı bir evin 2. katında sobadan kaynaklanan yangın, evin içine büyük zarar verdi. Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sobayı yaktıktan sonra misafirliğe giden kiracı, geri döndüğünde evin alevler içinde olduğunu fark etti. Kiracı, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN GELDİ

Çevredeki vatandaşlar, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemlerini gerçekleştirdi. Yangın sonucunda evdeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.