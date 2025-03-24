Sobadan Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

MAHALLEDEKİ YANGIN FELAKETİ

Bolu’da, 2 katlı bir evin ikinci katında sobadan çıkan yangın sonucu ev tamamen yanarak küle döndü. Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sobayı yaktıktan sonra misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alevler içerisinde olduğunu fark etti.

CİDDİ TEPKİ VERİLDİ

Kiracı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Yangın başladığında çevrede bulunan vatandaşlar, olay yerine hemen müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sona erdikten sonra evde soğutma işlemi gerçekleştirdi.

EVDEKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın yüzünden evdeki eşyalarda büyük zarar meydana geldi ve kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.