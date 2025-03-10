Sobadan Çıkan Yangında İki Kişi Etkilendi

YANGINDA İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kırıkkale’deki bir müstakil evde meydana gelen yangında bir itfaiye eri ile 67 yaşındaki bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye götürüldü. Olay, Kaletepe Mahallesi 999. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulduk’a ait olan tek katlı evde kömür sobasından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Ömer Bulduk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale sonrasında Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. Yaşanan yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.