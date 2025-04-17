Socar Energy School Sertifika Programı Tamamlandı

MEZUNLAR SERTİFİKALARINI ALDI

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliği ile düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü dönem mezunları, bir törenle sertifikalarını aldı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de katıldı. Türkiye’nin önemli doğrudan dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu sertifika programı, dokuz haftalık yoğun bir eğitim sürecinin ardından tamamlandı.

PROGRAMIN EĞİTİM İÇERİĞİ

SOCAR Energy School’un mezuniyet töreninde sertifikalar, katılımcılara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici tarafından verildi. Bu program, ulusal ve uluslararası akademisyenlerin yanı sıra dünyaca ünlü uzmanların ders verdiği geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiriyor. Eğitimlerde enerji şebekeleri, piyasa dinamikleri, yenilenebilir kaynaklar ve verimlilik uygulamaları gibi pek çok farklı konu ele alındı. Katılımcılar, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik gibi kritik konular hakkında panellere de katıldılar.

SOCAR TÜRKİYE CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

Törende konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, enerji sektöründeki küresel dönüşüme ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin önemine vurgu yaptı. “Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak, yaptığımız yatırımların sürekliliği için yetkin, yenilikçi ve vizyoner bireylerin yetişmesini toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla birlikte akademi-sanayi iş birliğine ve enerji sektörünün gelişimi için nitelikli eğitimin önemine inanıyoruz. Bu alanda önemli yatırımlar yapıyoruz,” dedi. Ibadov, enerji alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini Sabancı Üniversitesi’nin bilgi birikimi ile birleştirerek uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektör yöneticilerine ücretsiz bir eğitim sunduklarını belirtti. Ayrıca, bu programda Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacıların yer aldığını ifade etti.

DÖRDÜNCÜ DÖNEM PLANLARI

SOCAR Energy School sertifika programının dördüncü döneminin 2025 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.