Socar Türkiye, Azerbaycan’da Enerji Haftası’nda

YENİ HAZAR PETROL VE GAZ FUARI

SOCAR Türkiye, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 30’uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’na sıfır karbon emisyonlu standıyla katılıyor. Fuar, 2-4 Haziran tarihleri arasında Baku Expo Center’da SOCAR’ın ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. SOCAR Türkiye, bu etkinlik sırasında, Türkiye’deki 18,6 milyar doları aşan yatırımları ile faaliyet gösteren grup şirketleri olan Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret ve Petkim RES bünyesindeki yenilikçi sürdürülebilirlik projelerini tanıtacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Etkinliğin ilk gününde, SOCAR Türkiye, Türkiye’deki yatırımları üzerinden sürdürülebilirlik stratejilerini ziyaretçilere aktardı. Şirketin karbon ayak izini sıfırlama hedefleri, yeşil enerji yatırımları ve biyoteknoloji ile kimyasal geri dönüşüm uygulamaları hakkında bilgiler paylaşıldı. SOCAR AR-GE ile sağlanan sürdürülebilirlik yol haritası ziyaretçilerin dikkatine sunuldu. Şirket, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıfır karbon emisyonlu stant ile yer almayı tercih etti. SOCAR Türkiye, fuar hazırlıkları sürecinde ve fuar bitimine kadar yapılan tüm lojistik ve uçuş kaynaklı emisyonları hesaplayarak, bu emisyonları sertifikalı karbon dengeleme projeleriyle dengelemeyi amaçlıyor.

ENERJİ ORTAKLIĞI VE DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMI

Açıklamada yer alan SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik enerji ortaklığının hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli olduğuna vurgu yaptı. Ibadov, “SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerimizle, Azerbaycan ve Türkiye dostluk ve kardeşliğinin bir simgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, 30’uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda enerji, dijital ve sosyal dönüşümden oluşan ‘üçlü dönüşüm’ yaklaşımımızı ziyaretçilerle paylaştık. SOCAR Türkiye olarak, yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odaklı şekillendiriyor, dijitalleşme ve AR-GE yetkinliklerimizle enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme liderlik ediyoruz. Attığımız adımlarla Türkiye’nin enerji üssü olma vizyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.