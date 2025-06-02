Socar Türkiye, Fuar’da Sıfır Karbon Sergiledi

SOYLU İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIMLAR

SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası çerçevesinde organize edilen 30’uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’na katıldı. Şirket, “Sıfır Karbon” temasıyla Türkiye’deki yatırımları doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejilerini sergiledi. Türkiye’nin önemli doğrudan dış yatırımcılarından ve entegre endüstri gruplarından biri olan SOCAR Türkiye, 30’uncu defa yapılan Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’na (International Caspian Oil & Gas Exhibition-COG) sıfır karbon emisyonlu standıyla iştirak etti. SOCAR’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, 2-4 Haziran tarihleri arasında Baku Expo Center’da düzenleniyor.

YENİLİKÇİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Fuar süresince, SOCAR Türkiye’nin Türkiye’deki 18,6 milyar doların üzerinde yatırım yapan grup şirketleri olan Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret ve Petkim RES bünyesindeki yenilikçi sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çekildi. Karbon ayak izini sıfırlama hedefleri, yeşil enerji yatırımları, biyoteknoloji ve kimyasal geri dönüşüm uygulamaları ile SOCAR Ar-Ge’nin sürdürülebilirlik yol haritasına katkıları ziyaretçilere aktarıldı. Ayrıca, fuar emisyonunu dengeleyen “sıfır karbon” standı, sürdürülebilir yapısıyla da göze çarptı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurgulanan sıfır karbon emisyonuna sahip stantta, etkinlikten önceki hazırlık süreçleriyle birlikte lojistik ve uçuş kaynaklı emisyonlar hesaplanarak, bu emisyonlar sertifikalı karbon dengeleme projeleri ile nötralize edildi.

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, fuar ile ilgili değerlendirmesinde, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik enerji ortaklığının hem bölgesel hem de küresel ölçekte kritik önemde olduğuna vurgu yaptı. Ibadov, “SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerimizle, Azerbaycan ve Türkiye dostluk ve kardeşliğinin bir simgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, 30’uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda enerji, dijital ve sosyal dönüşümden oluşan ‘üçlü dönüşüm’ yaklaşımımızı ziyaretçilerle paylaştık. SOCAR Türkiye olarak, yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağında şekillendiriyor; dijitalleşme ve Ar-Ge yetkinliklerimizle enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme liderlik ediyoruz. Attığımız adımlarla Türkiye’nin enerji üssü olma vizyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Fuar ile eş zamanlı olarak 3-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Bakü Enerji Forumu’nda sektörün geleceği ele alınacak. Fuarın 30. yılına özel olarak genişletilen programda inovasyon ve sürdürülebilirlik, yeşil enerji ve altyapı sistemleri gibi konular tartışılacak. SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, 4 Haziran’da düzenlenecek “Enerji Sektöründe Dijitalleşme: Veri ve Teknolojinin Gücü” konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak.