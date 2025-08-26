Socar Türkiye, Sosyal Etki Raporu Yayımladı

SOCAR TÜRKİYE’YE AİT SOSYAL ETKİ RAPORU YAYIMLANDI

SOCAR Türkiye, 2020-2024 dönemine dair Sosyal Etki Raporu’nu yayımladı. Şirketin yürüttüğü gönüllülük, çevre, afet, sağlık ve eğitim projeleri, bireylerin yaşam kalitesine ve toplumsal gelişime doğrudan katkı sunuyor. Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından biri olarak SOCAR Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal etkilerini analiz eden bu raporu paylaştı. Sosyal sorumluluğu yalnızca bir yükümlülük olarak görmeyen şirket, bu durumu stratejik bir değer üretme aracı olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım kapsamında gönüllülük esaslı projeler, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bir araya gelerek sosyal etkiyi her geçen gün artırıyor.

TOPLUMSAL ETKİLERİN ANALİZİ

Beş yıl süresince çevre, sağlık, afet, eğitim ve gönüllülük alanlarında birçok proje ve destek faaliyeti hayata geçirilerek toplumsal etki alanı genişletildi. Rapordaki Sosyal Getiri Analizi (SROI) sonuçları, SOCAR Türkiye’nin sosyal yatırımlarının ne kadar güçlü bir etki yarattığını sayısal verilerle ortaya koyuyor. Analiz sonucuna göre, yapılan her 1 birimlik yatırım için yaklaşık 3 birimlik sosyal değer üretilmiş durumda. Özellikle Aliağa bölgesinde gerçekleştirilen gönüllülük çalışmaları ve spor projeleri, bölge halkında anlamlı ve ölçülebilir bir dönüşüm sağladı.

EĞİTİM VE ÇEVRE PROJELERİ

Eğitim alanında, özellikle kız çocuklarını destekleyen projeler, okul ve kütüphane yardımlarından teknik ve mesleki eğitim programlarına kadar birçok faaliyet gerçekleştirildi. Bu projelerde 15 farklı sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yapıldı. Çevre alanında ise 400 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu, 16 parkın bakımı yapıldı ve kıyı temizlikleri düzenlendi. Ayrıca, afet alanında 6 Şubat depremleri sonrası SOCAR Türkiye Gönüllüleri sahada aktif rol üstlendi. Şirket, yapılan ayni ve nakdi desteklerin yanı sıra çalışanların oluşturduğu gönüllülerle bağışları da topluma kazandırdı.

SAĞLIK ALANINDAKİ İYİLEŞMELER

Sağlık alanında, Aliağa Devlet Hastanesi’ne yapılan kapasite artırımı ve yeni yanık ünitesinin kurulması, bölgede sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaştırdı. Rapordaki önemli bulgulardan biri, SOCAR Türkiye Gönüllüleri’nin sosyal etkiyi nasıl artırdığına dair elde edilen veriler oldu. Gönüllülerin yüzde 91’i, duygusal iyi oluş hallerinde artış yaşadıklarını, yüzde 90’ı toplumsal ve çevresel konularda farkındalıklarının yükseldiğini belirtti. Ayrıca, gönüllülerin yüzde 81’i profesyonel ve sosyal becerilerinin geliştiğini ifade etti. Bu bulgular, gönüllülüğün bireylere de güçlü geri dönüşler sağladığını gösteriyor.

Aliağa’da gerçekleştirilen Petkim Spor Kulübü spor okulları ve yaz etkinlikleri, sosyal katılım ve aidiyet duygusunu artırıyor. Çocukların yüzde 92’sinde kişisel ve sosyal, yüzde 86’sında ise zihinsel ve fiziksel gelişim gözlemleniyor. Veliler arasında yapılan değerlendirmeler, spora olan ilginin artması ve genel yaşam kalitesinde olumlu bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Velilerin yüzde 88’i, bu faaliyetlerin refah seviyelerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Raporun genel bulguları, SOCAR Türkiye’nin toplumsal fayda oluşturma yaklaşımını güçlendiren önemli veriler sunuyor.

“Önce İnsan” değerini tüm faaliyetlerinin merkezine alan SOCAR Türkiye, sosyal etkiyi yalnızca bir sonuç olarak değil, sürdürülebilir kalkınma yolunda stratejik bir unsur olarak konumlandırıyor. Bu anlayışla, bireylerin hayatına dokunan, toplumu güçlendiren ve uzun vadeli fayda sağlayan projelere yatırım yapmaya devam ediyor.