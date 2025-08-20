Socar Türkiye, Ücretsiz 40 Kitap Sundum

YENİ KİTAP PROJESİ DUYURUSU

SOCAR Türkiye, ODTÜ ile iş birliği yaparak Birleşik Krallık menşeli Pocketbook Management Serisi’nden Türkçe’ye çevrilen 40 kitabı ücretsiz erişime açtığını açıkladı. Proje tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bu eserler, iş dünyası ve kişisel gelişim konularında rehber niteliği taşıyor ve düzenlenen törende tanıtıldı.

PROJENİN KATKILARI VE HEDEFLERİ

Tanıtım toplantısında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, proje hakkında “Yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan geniş bir yelpazede sunulan bu eserler; teorik yükün altında boğulmadan, kolay anlaşılır ve pratik önerilerle insanımızın hayatına doğrudan dokunmaktadır.” dedi. Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin, ilim, kültür ve eğitim alanında da gelişmesine vurgu yaparak, “Bu yolculuk, dijital ortamda erişilebilen yüzlerce esere dönüşecek” ifadesinde bulundu.

Hedeflenen TOPLUMSAL GÜÇLÜLÜK

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Cep Kitapları Projesi ile ülkemize yönetim, pazarlama ve kişisel gelişim alanında zengin bir kaynak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle yalnızca bireylerin öğrenme kültürünü desteklemeyi değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve toplumu öğrenme kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla geliştirildi.

ÜCRETSİZ KİTAP ULAŞIMI

Cep Kitapları Projesi kapsamında toplamda 100 kitabın çevirisi planlanırken, ilk aşamada çevirisi tamamlanan 40 kitap okuyuculara www.cepkitaplari.com.tr üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor. Pocketbook Management Serisi, yönetim, finans, pazarlama, iletişim, liderlik ve ekip çalışması gibi pek çok alanda pratik bilgiler sağlayarak, geniş bir kitleye hitap ediyor ve öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyor.