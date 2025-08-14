Sochi Limanı’ndan Gemisi Samsun’a Geldi

RUSYA’DAN SAMSUN’A KRUVAZİYER GELİŞİ

Rusya’nın Sochi Limanı’ndan yola çıkan Astoria Grande isimli yolcu kruvaziyeri, 994 turist ile Samsun Limanı’na demirledi. Samsun, turizm alanında önemli atılımlar yaparken, kruvaziyer turizmi de hızla devam ediyor. Sochi Limanı’ndan hareket eden kruvaziyer, 994 yolcusu ve 450 mürettebatı ile İzmir, İstanbul ve Bartın’ın ardından Samsun’a ulaştı.

TURİSTLER SAMSUN’DA DOLU DOLU BİR GÜN GEÇİRİYOR

Öğle saatlerinde Samsun’a demirleyen kruvaziyerdeki turistler, bazıları şehirde ziyaret ve alışveriş yapmayı tercih ederken, diğerleri ise zamanlarını Amasya’da geçiriyor. Akşam saatlerinde demir alacak kruvaziyer, önce Trabzon’a hareket edecek ve ardından tekrar Sochi’ye dönecek.