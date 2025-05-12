Şoför Gülyurt 6 Ekim’de duruşmada

DAVA SÜRECİ VE İLK DURUŞMA TARİHİ

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, şoför Gökhan Gülyurt hakkında zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçuyla ilgili olarak hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi ve davanın ilk duruşmasını 6 Ekim’de gerçekleştirme kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak yer aldı. Gökhan Gülyurt ise şüpheli konumda bulunuyor. İddianamede, CHP’li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu 06 CHP 66 plakalı makam otobüsünün 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru gittiği belirtildi. Müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün gideceği yönü öğrenmek amacıyla “dur” çağrısı yaparak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Gülyurt, aracı polislerin üzerine doğru sürerek Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne döndü ve Ankara Adliyesi yönünde ilerlemeye devam etti.

Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, “dur” çağrısında bulunmasına rağmen aracı durduramadı ve otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atlamak zorunda kaldı. Gökhan Gülyurt, otobüsüyle Atatürk Bulvarı’na doğru ilerlerken müşterek polisler Yasemin K. ile Okan Y, bir kez daha aracı durdurmak istedi. Ancak Gülyurt, “dur” ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürmeye devam etti. İddianamede, Gülyurt’un otobüsünün “silahtan sayılan” bir araç olarak müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu vurgulandı ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtildi. Sanığın bu suçtan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.