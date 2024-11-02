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“Şoför Yaralandı, Ekipler Olay Yerinde”

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ŞOFÖR YARALANDI

Kazada şoför yaralanıyor. Olayın gerçekleşmesinin ardından hemen olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Ekiplerin kaza alanında çalışmaları devam ediyor.

EĞİTİME DESTEK VERİLİYOR

Kaza sonrası yaralı şoför, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Yaralının durumu hakkında detaylı bilgi verilmemiş olsa da, ekipler gerekli müdahaleleri yapma aşamasında.

OLAY YERİ GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Olayı inceleyen polis ekipleri, kaza ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatıyor. Kaza sebebi ve oluş şekli belirlenirken, olay yerinde güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınıyor.

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