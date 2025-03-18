Şoförün Araçta Kumar Oynaması Tepki Çekti

TAŞIMACILIKTA DİKKATSİZLİK TEPKİ ÇEKTİ

Kırklareli’nde Kırklareli-Lüleburgaz hattında hizmet veren bir taşımacılık firmasının şoförü, sefer esnasında cep telefonuyla kumar uygulamasıyla ilgilenmesi nedeniyle yolcuların büyük tepkisini topladı. Olay, öğle saatlerinde Lüleburgaz seferini yapan otobüste meydana geldi.

GÖRÜNTÜLER OLAYI BELGELEDİ

Yolculardan biri, şoförün dikkatsiz davrandığını fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Bu kayıtta, şoförün direksiyon başında kumar uygulamasını takip ettiği ve telefon ekranına odaklandığı görünüyor. Olaya tanıklık eden bir yolcu, bu durumun ciddi bir tehlike yarattığını vurguladı. Yolcu, “Şoför seyir halinde kumar oynuyor, sonra neden kazalar oluyor diyoruz. Bu araçlar insan canı taşıyor. Allah’a emanet yolculuk ediyoruz” diye konuştu.

DENETİMLERİN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Yolcular, yetkililerin bu durumu ciddiyetle ele alarak gerekli denetimleri yapmasını ve önlem almasını talep etti. Özellikle taşıma sektöründe güvenliğin sağlanması gerektiği, bu tür dikkatsizliklerin acil önlemler gerektirdiği belirtiliyor.