Soğan Tarlada 3 Lira, Tezgahta 15 TL

SOĞAN FİYATLARI: TARLADAN TEZGAHA FARKLI RAKAMLAR

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 15 bin dekar geniş bir alanda yapılan soğan üretimi devam ediyor. Kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğü bu yıl, tarlada soğan 3 liradan işlem görürken, tezgahlarda fiyatlar 12 ila 15 TL arasında değişiyor. Sakcagözü Mahallesi’nde devam eden hasat, yerel üreticilerin gelirini etkileyen bir duruma işaret ediyor. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, bu yıl 30 ton rekolte elde edildiğini belirterek, “Sakcagözü Mahallemizde 15 bin dekar alanda ekimi yapılan soğanlardan yaklaşık 30 bin ton rekolte alınmıştır. Ancak kuraklık nedeniyle üreticilerimiz bu yıl maalesef üzüntü yaşıyor. Kırmızı mor cinsi soğan dayanıklılığı ile biliniyor” dedi.

YOL KENARINDA SATIŞ YAPAN ÜRETİCİLER

Kendi tarlasında ürettiği soğanları yol kenarında satışa sunan Harun İbili, tarlada kilosuna 3 lira fiyat verilince tezgah açma kararı aldığını ifade etti. İbili, “Yetiştirdiğimiz soğanlarımız tamamen organik. Tarlada düşük fiyat verilince, yol kenarında kurduğumuz tezgahımızda torbalanmış şekilde satışa sunuyoruz. Kilosu 12 ile 15 TL arasında değişiyor. Bu nedenle tarlada satmamayı tercih ettik” şeklinde konuştu.

Üreticilerin karşılaştığı zorluklar ve fiyat farklılıkları, halkın soğan temin etme konusunda yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seriyor. Üreticiler, tarlada kabul edilen fiyatların düşük olması nedeniyle alternatif satış yöntemleri aramaya yöneliyor.