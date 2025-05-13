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Soğuk Hava Dalga, Yozgat’ı Etkiliyor

SOĞUK HAVA DALGASI YOZGAT’TA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Yozgat’ta da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen Yozgatlılar, 13 Mayıs 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını yoğun bir şekilde takip ediyor. 13 Mayıs Salı günü Yozgat’taki hava durumu, yağış olup olmayacağı ve sıcaklık değişimleri konusunda merak edilen ayrıntılar gündemde.

BUGÜN YOZGAT’TA HAVA DURUMU

Yozgat’ta bugün hava durumu kısmen güneşli ve serin bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar etkili olurken, gün içinde hafif bir ısınma bekleniyor. Hava durumu detayları ise şöyle: Kısmen güneşli, en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık 2°C, rüzgar hafif esintili ve nem oranı orta seviyede. Yozgatlı vatandaşlar, bu hava koşullarına göre planlarını yapmaya çalışıyor.

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