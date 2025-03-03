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Soğuk Hava Dalgası Gaziantep’i Etkiliyor

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SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep’te sıcaklıkların düşmesine yol açıyor. Dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Mart 2025 Salı günü için yayınladığı hava tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 4 Mart Salı günü Gaziantep’te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep’te hava durumu detayları şöyle…

GÜN BOYUNCA PARÇALI BULUTLU HAVALAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, Gaziantep’te 4 Mart Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hafif bir soğuk etkili olurken, gün içerisinde sıcaklıkların 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşebiliyor. Yağış olasılığı düşük görülüyor ve rüzgarın hafif şiddette eseceği tahmin ediliyor. Gaziantep’te hava durumu bu şekilde şekilleniyor.

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