Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkileyecek!

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası, ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Poyraz rüzgarı, dışarıda daha soğuk bir hissettiriyor. Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek ve hissedilen sıcaklık 10 derece civarında olacak. Ayrıca Pazar günü Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Karadeniz bölgesinde, özellikle Samsun-Ordu ve Rize hattında yağmur daha kuvvetli olacak ve yaylalara kar yağacak.

BUGÜN HAVA DURUMU CİDDİYET ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusuyla Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri, Sakarya ve Düzce’nin kuzey kesimleri, Hatay’ın güney kesimleri, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava durumu öngörülüyor. Kuzey kesimler sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olabiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, kuzey ve iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA TAHMİNİ

Pazar günü İstanbul’da hafif yağmur bekleniyor ve poyraz rüzgarının şiddetli esmesi planlanıyor. İzmir’de de kuvvetli rüzgar nedeniyle hava soğuyacak. Hissedilen sıcaklık İstanbul’da 10, İzmir’de 16 ve Bursa’da 12 dereceye düşecek. Ankara’da rüzgarlı hava ile sıcaklık 16 derece, Antalya’da ise güneşli bir hava ile sıcaklık 27 derece olacak. Marmara bölgesinde Pazar günü poyrazın 50-60 km hızla eseceği ve dışarıda hissedilen sıcaklığın 9-10 derece olacağı tahmin ediliyor. Kalın kıyafet giyilmesi öneriliyor. Soğuk hava süreci 4 gün boyunca devam edecek.

DIĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU ANALİZİ

İç Anadolu’da rüzgarın sert ve soğuk esmesi bekleniyor. Konya’da sıcaklığın 18, Eskişehir’de 15, Kayseri’de ise 19 derece olması öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde kuru bir soğuk hava etkili olacak. Rüzgarın hızı Manisa’da 55 km’ye kadar çıkabilirken, sıcaklık Manisa’da 19, Muğla’da 21, Afyonkarahisar’da 15 ve Bodrum’da 22 derece civarında gerçekleşecek. Ancak hissedilen sıcaklık 5 derece daha düşük olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana, Hatay ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süreli sağanak geçişleri meydana gelecek. Sıcaklık bu bölgelerde biraz azalacak; Adana 25, Kahramanmaraş 24 ve Hatay 22 derece bekleniyor. Karadeniz Bölgesi’nde rüzgar kuvvetleniyor, hissedilen sıcaklık genel olarak 9-10 dereceye düşecek. Hava yağışlı olacak ve Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha kuvvetli yağacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise Van ve Hakkari’de gök gürültülü sağanak yağmurlar görülebilirken, Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır ise 16 derece sıcaklık bekliyor.