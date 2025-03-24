Soğuk Hava Hatay’da Muz Üretimini Vurdu

SOĞUK HAVANIN ETKİLERİ

Hatay’da gerçekleşen soğuk hava koşulları, muz seralarını olumsuz etkileyen zirai don afetine yol açtı. Arsuz ilçesinde çiftçilik yapan İlker Tezer, yerli muzun kilogram fiyatının 45 TL’den alıcı bulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Akdeniz bölgesinde etkili olan bu soğuk hava, muz ağaçlarını olumsuz etkiledi. Türkiye’nin verimli topraklarından biri olan Arsuz’un Üçgüllük Mahallesi’nde 20 dönümlük serasında muz hasadı sürüyor.

MUZ FİYATLARINDA KİRALAMA BEKLENTİSİ

İlker Tezer, ilerleyen günlerde muz fiyatlarının artış gösterebileceğini belirtti. Olgunlaşma aşamasındaki muzlarda çatlama sorunları gözlemlendi ve yeni sezon ağaçları da zirai dondan etkilendi. Tezer, “Tarlada muz fiyatlarında artış beklenebilir, şu anki güncel fiyatı 45 TL civarlarında” diye ekledi. Uzun yıllardır çiftçilik yapan Tezer, don olayı sonrası olgunlaşmamış muzların çürümeye başladığını ifade etti. 20 dönüm arazide kapalı örtü altında üretim yaptıklarını, düşük sıcaklıkların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

TOPTAN FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Ayrıca, Tezer yıllık yaklaşık 100 ton muz hasadı yaptıklarını ve artan fiyatların tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini vurguladı. “Bizim yetiştirdiğimiz ürünler çoğunlukla yurt içi piyasasında tüketiliyor. İhracata gidebilecek düzeyde fazla ürün olduğunu sanmıyorum” dedi. Tezer, fiyatların yükselmesinin en çok tüketiciyi etkileyeceğini ve ulaşılabilir fiyatlarla muz tüketimini sağlamak istediklerini belirtti. Ayrıca, açık arazide yetiştirilen muzların doğrudan etkilendiğini ifade etti. “Dilerim ki fiyatlar çok fazla yükselmez, vatandaşa ulaşılabilir düzeylerde ürün tedarik edilsin” diye konuştu.