Soğuk Hava İçin Art Arda Uyarılar

SOĞUK HAVA ETKİSİ ARTIK GÜNDEMDE

Soğuk hava ülke genelinde etkisini hissettiriyor. Valilikler, vatandaşları bu durum hakkında sürekli olarak bilgilendiriyor. Balıkesir Valiliği, bölgedeki fırtına durumu hakkında bir uyarıda bulundu. Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025 (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

İZMİR İÇİN SOĞUK HAVAYA DİKKAT

İzmir Valiliği, bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası için vatandaşları uyarıyor. Valiliğin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.” şeklinde açıklama yapıldı.