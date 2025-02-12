Soğuk Hava Nedeniyle Cezaevine Girmek İstedi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi’nde bir olay gerçekleşti. Bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve birçok suçtan sabıkası olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.’yü bacağından hafif yaraladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Mine Ö. için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra Mine Ö., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN TESLİM OLUŞU

Kürşat Ç., olayın ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. İfadesinde, “Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı” şeklinde konuştu. Alınan ifadelerin ardından şüpheli tutuklandı.