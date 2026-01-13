Soğuk Hava Türkiye’yi Etkisi Altına Aldı: 70 İlde Sıfırın Altında Sıcaklık

soguk-hava-turkiye-yi-etkisi-altina-aldi-70-ilde-sifirin-altinda-sicaklik

Dün, soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisiyle 70 ilde sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Van’ın Çaldıran ilçesinde termometreler, sıfırın altında 19,9 dereceyi gösterdi. Bu durum, halkın büyük bir kesiminde yaşamı zorlaştırma etkisi yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’nin geniş bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Dün, 70 ilde sıcaklıklar, ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti.

TÜRKİYE’DE EN DÜŞÜK SICAKLIK ÇALDIRAN’DA

Türkiye genelinde dün ölçülen en düşük sıcaklık, Van’ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak kaydedildi. Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak tespit edildi. Sıfırın altında kalan diğer il ve ilçeler ise şöyle sıralandı:

EKSİ SICAKLIKLARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Van, Çaldıran -19,9
Hakkari, Yüksekova -13,6
Ağrı, Taşlıçay -11,9
Erzurum, Palandöken -10,1
Iğdır, Aralık -8,7
Kırklareli, Pınarhisar -8,6
Çankırı, Ilgaz -8,1
Kastamonu, Merkez -8,1
Kars, Merkez -8
Şırnak, Beytüşşebap -7,8
Düzce, Gölyaka -7,3
Karabük, Merkez -7,3
Tekirdağ, Şarköy -7,3
Bursa, Osmangazi -7,2
Ardahan, Merkez -7
Denizli, Tavas -6,7
Muş, Malazgirt -6,3
Bitlis, Adilcevaz -5,8
Gümüşhane, Merkez -5,8
Rize, Çamlıhemşin -5,7
Bolu, Mudurnu -5,6
Kocaeli, Kartepe -5,5
Edirne, Lalapaşa -5,4
Samsun, Atakum -5,1
Isparta, Merkez -5
Antalya, Elmalı -4,9
Eskişehir, Seyitgazi -4,8
Şanlıurfa, Siverek -4,8
Bartın, Merkez -4,7
Elazığ, Sivrice -4,6
Niğde, Ulukışla -4,5
Erzincan, Merkez -4,4
Kütahya, Gediz -4,4
Bayburt, Aydıntepe -4,3
Siirt, Pervari -4,3
Afyonkarahisar, Şuhut -4,2
Çorum, Kargı -4,2
Ankara, Çamlıdere -4
Sinop, Ayancık -4
Amasya, Merzifon -3,8
Konya, Derbent -3,8
Tokat, Erbaa -3,8
Giresun, Alucra -3,7
Karaman, Merkez -3,7
Manisa, Şehzadeler -3,6
Tunceli, Ovacık -3,6
Yalova, Çiftlikköy -3,4
Sivas, Suşehri -3,3
Bingöl, Karlıova -3,3
Kayseri, Melikgazi -3,2
Bilecik, Pazaryeri -3,1
Burdur, Çavdır -3,1
Artvin, Şavşat -2,9
Sakarya, Hendek -2,9
Zonguldak, Devrek -2,8
Çanakkale, Ezine -2,7
Malatya, Merkez -2,6
Balıkesir, Kepsut -2,5
İstanbul, Çatalca -2,5
Aksaray, Merkez -2,4
Mersin, Tarsus -2,3
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu -2,2
Ordu, Akkuş -2,1
İzmir, Ödemiş -2
Kırşehir, Akçakent -1,5
Uşak, Banaz -1,4
Adana, Tufanbeyli -1,3
Yozgat, Merkez -1,2
Nevşehir, Avanos -0,7
Muğla, Seydikemer -0,6

