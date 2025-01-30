Soğuk Havalar Erzurum’da Yaşamı Zorluyor

SOĞUK HAVALAR ERZURUM’DA YAŞAMI ETKİLİYOR

Erzurum’da etkisini giderek artıran soğuk hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkisi altına alıyor. Bu yıl da Erzurum, en düşük sıcaklıkların kaydedildiği yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Meteoroloji verilerine göre, ülkemizde dün gece yaşanan en düşük sıcaklıklar listesinde Erzurum yine ilk sırada bulunuyor.

HAKİM HAVA ŞARTLARI VE SİS OLASILIKLARI

Meteoroloji tahminlerine göre, Erzurum ve çevresinde hava genelde az bulutlu ve açık geçecek. Bununla birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olaylarının da görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyretmeye devam ederken, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

UZMANLARDAN ÇIĞ TEHDİDİ VE DON UYARISI

Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı konularında uyarılarda bulunuyor. “Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, ayrıca bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” deniliyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİ

Termometreler, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde -34.1, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü’nde -31.6 ve Ardahan’ın Göle ilçesi’nde -31.5 dereceyi gösterdi. Bu düşük sıcaklık değerleri, kış koşularının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.