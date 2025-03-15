Soğuksu Mahallesi Geleneksel İftarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI YENİDEN DÜZENLENDİ

Karabük’te Soğuksu Mahallesinde gerçekleştirilen geleneksel iftar programının dördüncüsü, katılımcıların yoğun ilgisiyle hayata geçti. Soğuksu Mahallesi Muhtarlığı ve Soğuksu Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle dikkat çeken bu etkinlik, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacı taşıyor.

DUALAR VE TEŞEKKÜRLER

İftar programı sırasında, vefat eden mahalle sakinleri için dualar yapıldı. Soğuksu Mahallesi Muhtarı Serkan Beşevli, organizasyonun manevi önemine dikkat çekerek “İftar programı, mahalle sakinleri arasında güçlü bir yardımlaşma ve dayanışma ruhu oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Muhtar, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.