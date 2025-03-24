Söğüt Anaokulu Projesi İçin Temel Atıldı

TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, bir hayırseverin destekleriyle inşa edilecek olan 8 sınıflık anaokulunun temel atma töreni düzenlendi. Törene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yerel yetkililer, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada; “Söğüt’e kazandırılacak olan bu eğitim yatırımı, geleceğe yapılan en güzel yatırım! Eğitim dostlarına teşekkür ediyor, okulun en kısa sürede tamamlanarak minik öğrencilerimize kapılarını açmasını diliyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ HEDEFİ

Geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol sonrasında temeli atılan anaokulu, ilçe genelinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlıyor. Modern eğitim koşullarına uygun olarak inşa edilecek olan okul, toplamda 8 sınıf ile hizmet sunacak. Bu proje, bölgedeki eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.