Söğüt, En İyi Sürücü Eğitim Merkezi Olma Yolunda

SÖĞÜT MERKEZİNİN HEDEFLERİ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alan Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın zırhlı araç sürücü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Merkez, ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi sürücü eğitim merkezi olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Gelişmiş eğitim tesisleri ve teknik donanımlarıyla dikkat çeken bu merkez, zırhlı araç sürüş eğitimlerinde yüksek standartları aktif bir şekilde uyguluyor.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE TEKNİKLER

Eğitim programları kapsamında, personele profesyonel sürüş teknikleri öğretilecek ve böylece operasyonel sahada güvenli ile etkin hareket kabiliyeti kazandırılacak. Yenilikçi eğitim anlayışı sayesinde, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı’nın en önde gelen eğitim birimi olmayı hedefliyor.