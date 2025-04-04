Söğüt’te Eğitim Programına Büyük Katkı

EĞİTİM PROGRAMLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli bir eğitim programı daha sundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan personel için düzenlenen eğitimler, büyük bir başarıya ulaştı. Eğitim süreci içerisinde 23. Dönem Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Ejder Yalçın Sürücü Eğitimi ile 4. Dönem Sarp Kule Silah Sistemleri Kullanıcı Kursu başarıyla tamamlandı. Bu eğitim programları, katılımcılara hem operasyonel alanlarda teknik bilgi hem de uygulamalı beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; tamamlanan bu eğitimler, personelin yetkinliğini artırıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücüne önemli katkı sunuyor. Eğitimlere katılım sağlayan personel, elde edilen bilgi ve deneyimlerle görevlerine daha donanımlı bir şekilde devam etme fırsatı bulacak. Bu gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlıklarını ve etkinliğini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.