Söğütlü’deki Ev Yangınında Zarar Görüldü

Ordu karayolunun kenarında yer alan iki katlı bir ev, meydana gelen bir yangında tamamen alevlere teslim oldu. Olay, Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki bu evin çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek tüm çatıyı ve evin üst katını sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çaba harcayarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Taksi Şoförü, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da bir taksi şoförü, henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası bir kişi gözaltına alındı; taksiciler protesto düzenledi.
Kırıkkale’de Taksi Duvara Çarptı

Kırıkkale'de bir otomobil ile ticari taksi çarpıştı; kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

