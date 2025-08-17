Söğütlü’deki Ev Yangınında Zarar Görüldü

YANGINLAR İÇİN ANİ GİRMELER

Ordu karayolunun kenarında yer alan iki katlı bir ev, meydana gelen bir yangında tamamen alevlere teslim oldu. Olay, Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki bu evin çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek tüm çatıyı ve evin üst katını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çaba harcayarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.