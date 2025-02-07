Söğütlük, Avrupa’nın Yeni Cazibe Merkezi Olacak

MİLLET BAHÇESİ’NİN GELİŞİMİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi’nin Avrupa’nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini söylüyor. Vali Sezer, TOKİ Başkanlığının gerçekleştirdiği Millet Bahçesi’nde çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Söğütlük Millet Bahçesi’nin Meriç Nehri kenarındaki alanlarının yanı sıra ormanlık alandaki kafeteryalar, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar tamamlanmış durumda. Sezer, “Meriç Nehri kenarı Millet Bahçesi oldu. Söğütlük Millet Bahçesi, Avrupa’nın en güzel gezi ve mesire alanlarından bir haline geldi. Meriç Nehri’ne küçük bir santral kurduk, oradaki suyu tutuyor. Nehirde 2 kilometrelik kürek parkurumuz da var.” diyerek projedeki gelişmeleri aktarıyor.

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

Meriç Nehri’nin iki tarafındaki seyir ve yürüyüş alanlarının tamamlandığını, genel temizlik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Sezer, “İnşallah kısa zamanda açılışını yapacağız.” ifadelerini kullanıyor. Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi, oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanlarıyla dikkat çekiyor.

CAZİBE MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Meriç Nehri ile entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Bu proje, bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmayı amaçlıyor.