Söğütlük Millet Bahçesi Yarın Açılacak

SÖĞÜTLÜK MİLET BAHÇESİ YARIN AÇILIYOR

Edirne’de Meriç Nehri kıyısında inşa edilen ve İzzet Arseven Kent Ormanı’nı da kapsayan Söğütlük Millet Bahçesi, yarın ziyarete açılıyor. TOKİ tarafından Karaağaç Mahallesi yolunda 515 dönümlük alanda gerçekleştirilen millet bahçesinin 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi. Doğal yapının korunmasına dikkat edilen alanda, ömrünü tamamlamış ve tehlike arz eden ağaçlar budanarak ya da kaldırılarak temizlendi. Yerine ise ortalama 5 yaşında 2 bin 336 ağaç dikildi. Ayrıca, alan gül ve lale gibi çiçeklerle süslendi.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI YAPILDI

Söğütlük Millet Bahçesi’ne, 5 kilometresi orman içinden ve Meriç Nehri kenarından geçen bisiklet yolları ile 10 kilometre uzunluğunda doğal zeminli patika yollar inşa edildi. Nehir kenarında taşkın riskini önlemek amacıyla basamaklı oturma alanları ile ormana 64 çeşme yapıldı. Bu alanda spor sahaları, çocuk oyun alanları, oturma ve piknik yerleri, sosyal donatılar, kır kahveleri, sebze satış noktaları, kütüphane ve otopark gibi olanaklar da mevcut. Millet bahçesi, vatandaşların hizmetine hafta başında sunulacak ve saat 06.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek. Alanda güvenlik amacıyla 200’e yakın kamera bulunacak ve yaklaşık 50 personel görev yapacak.

İZZET ARSEVEN’İN HATIRASI YAŞATILIYOR

30 yıl önce, kent ormanının işletmeye açılması konusunda karşı durduğu için silahla vurularak öldürülen DYP’nin eski İl Başkanı İzzet Arseven’in ismi, bu projede korunarak yaşatılıyor. Arseven ailesi, eşlerinin adının bu bahçede yer almasının mutluluğunu yaşıyor. Merhum İzzet Arseven’in eşi Nursel Arseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Söğütlük Millet Bahçesi’nin oluşturulması yanında eşinin adının korunmasından dolayı da minnettarım” dedi. Arseven, eşinin amacı olan bu yerin halka açık, ücretsiz ve güzel bir şekilde kullanılmasını sağlamak için verdiği mücadelenin unutulmamasının kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

BABASININ MÜCADELESİ HATIRLANIYOR

İzzet Arseven’in kızı Nurzan Arseven ise, babasını kaybettiğinde 9 yaşında olduğunu hatırlatarak, “Babamın amacı buranın halka açık ve huzurlu bir yaşam alanı olmasıydı. Şimdi vasiyeti gerçekleşti. Babamın adının ormanın girişinde yer alması bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Arseven, “Her gelenin bir dua okuması bizim için yeterlidir. Devletimize bu konuya el attığı ve sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer oldu” diyerek duygularını ifade etti.