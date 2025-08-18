Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

SON DURUMU DEĞERLENDİRME

Malatya’nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkisinde meydana gelen orman yangını, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı, Tunceli Hava Grup Komutanlığı ve Kahramanmaraş Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak 3 helikopter, 19 araç ve 58 personel ile birlikte sivil vatandaşların müdahalesi sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Yangın anında gerçekleştirilen çalışmalar etkin bir şekilde devam ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ekiplerin 8 saatlik çalışması ile yangın kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir” şeklinde bilgi verdi. Son gelişmeler ile birlikte yangınla mücadele faaliyetlerinin sürdüğü ifade ediliyor.