Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

SON DURUMU DEĞERLENDİRME

Malatya’nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkisinde meydana gelen orman yangını, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı, Tunceli Hava Grup Komutanlığı ve Kahramanmaraş Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak 3 helikopter, 19 araç ve 58 personel ile birlikte sivil vatandaşların müdahalesi sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Yangın anında gerçekleştirilen çalışmalar etkin bir şekilde devam ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ekiplerin 8 saatlik çalışması ile yangın kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir” şeklinde bilgi verdi. Son gelişmeler ile birlikte yangınla mücadele faaliyetlerinin sürdüğü ifade ediliyor.

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

