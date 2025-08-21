Söğütspor Bursaspor’la Karşılaşıyor

1. TUR EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik’i temsil eden Söğütspor’un rakibi Bursaspor olarak belirlendi. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Söğütspor, Bursaspor ile karşı karşıya gelirken, maçlar 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİNE KATILAN TAKIMLAR

Kura çekimine, Nesine 2. Lig’den 28 takım, Nesine 3. Lig’den 46 takım ve Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) ise 16 takım katılım sağladı. Bu durum, Ziraat Türkiye Kupası’nın geniş katılımlı bir organizasyon olduğunu gösteriyor.