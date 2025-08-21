Haberler

Söğütspor Bursaspor’la Karşılaşıyor

1. TUR EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik’i temsil eden Söğütspor’un rakibi Bursaspor olarak belirlendi. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Söğütspor, Bursaspor ile karşı karşıya gelirken, maçlar 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİNE KATILAN TAKIMLAR

Kura çekimine, Nesine 2. Lig’den 28 takım, Nesine 3. Lig’den 46 takım ve Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) ise 16 takım katılım sağladı. Bu durum, Ziraat Türkiye Kupası’nın geniş katılımlı bir organizasyon olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

