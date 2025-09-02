Söğütspor Bursaspor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Söğütspor, Perşembe günü gerçekleşecek Bursaspor maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi olarak Bursaspor ile karşılaşacak olan ekip, bu önemli mücadele için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Müsabakanın tarihi 4 Eylül Perşembe olarak belirlenirken, saat 21.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

İDMANLAR VE MORALLER

Söğüt İlçe Stadında gerçekleştirilen tek antrenmanla günü tamamlayan sarı-lacivertli ekip, moralleri üst seviyede tutuyor. Zorlu maç öncesi takımda sakat veya eksik oyuncunun olmaması, Söğütspor’un moral kaynağı. Takım, turu geçerek ilçe halkını büyük bir sevinçle buluşturmayı hedefliyor.