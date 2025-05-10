Söğütspor, Yarın Kazanmak İçin Hazır

SOĞUTSPOR’DAN OYUNCULARA PRİM ÖDEMESİ

Bilecik’i Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etme hedefiyle mücadele eden Söğütspor, kritik play-out maçı öncesinde futbolcularına tüm prim ve alacaklarını ödedi. Kulüp yönetimi, yarın oynanacak Bozüyük Vitraspor karşılaşması öncesinde oyuncuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için gerekli ödemeleri eksiksiz tamamladı.

KRİTİK MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Play-out maçı, yarın saat 15.00’te İstasyon Sentetik Sahası’nda gerçekleşecek. Kazanan takım, 2025-2026 sezonunda Bilecik’i, BAL’da temsil etme hakkını kazanacak. Söğütspor camiası, kritik mücadele öncesinde takıma tam destek gösteriyor. Teknik ekip ve futbolcular, sahadan galibiyetle ayrılarak gelecek sezon Bilecik’i, BAL’da temsil etmeyi hedefliyor.