Sohmarik Yaylası, Erzincan’a Yakın, Güzel

Sohmarik Yaylası, Erzincan’a yaklaşık 100 kilometre mesafede, Munzur Dağları’nın eteklerinde 2500 metre yükseklikte konumlanıyor. Erzincan’dan Kemah ilçesine bağlı Yücelen köyüne kadar giden yolun bir kısmı asfalt, kalan 17 kilometresi ise toprak yoldan oluşuyor. Yöre halkının ‘saklı cennet’ olarak adlandırdığı bu yayla, yaz aylarının en sıcak günlerinde bile ferah havasıyla doğa tutkunlarına rahat nefes aldırıyor. Kar yığınlarının her daim bulunduğu zirvesi, yeşilin her tonunu barındırmanın yanı sıra rengarenk çiçeklerle kaplı. Eriyen kar sularıyla oluşan göletin yer aldığı Sohmarik Yaylası, endemik bitki örtüsünü, koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, bozayılar, vaşaklar, ur keklikleri, kurtlar, tilkiler ve kınalı keklikler gibi zengin hayvan çeşitliliğiyle de dolup taşıyor.

ULAŞIM ZORLUKLARI VE DOĞASEVERLERİN İLGİSİ

Ulaşım zorluğuna rağmen Sohmarik Yaylası, doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çeken görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor. Bir grup doğasever, zorlu bir yolculuğun ardından kar ve yeşilin her rengini barındıran bölgeyi gezip fotoğraf çekiyor. İzcilik faaliyetlerine de katılan Arda Kaan Aktekin, “Erzincan’ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, yüksek rakımı ve doğal güzellikleri ile önemli bir konumda. Bu güzel alanı ziyaret edebilmek, bizler için çok kıymetli. Birçok doğal güzelliğimiz var ama ulaşım sıkıntımız var. Buraya şahsi araçlarımızla geldik. Sadece 20 dakikalık bir patika yürüyüşü ile yaylaya ulaştık. Bu eşsiz doğanın keyfini çıkardık. Etrafımızda yüksek dağlar, geniş ovalar var. Yürüyüş rotamızda farklı çiçekler ve bitkiler gördük” diyerek düşüncelerini paylaşıyor.

Doğaseverler ve endemik bitki meraklıları için yaylanın önemini vurgulayan Aktekin, “Burada başka yerde göremeyeceğimiz kertenkele türlerini ve dağ keçilerini yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Suyun temizliği ve oksijen seviyesinin yüksekliğiyle burası gerçekten harika bir yer. Kaynak sularının lezzeti de çok özel. Gözlerimizin önünde akan su kaynaklarıyla çevrili bir cennet burası. Yürüyüş rotalarımız ve çevremizdeki manzaralar gerçekten eşsiz. Herkesi buraya davet ediyorum,” şeklinde konuştu.

TURİZM POTANSİYELİ VE YERLİ TURİST ÇEKİCİLİĞİ

Yaylayı görmek için İstanbul’dan gelen bilgisayar mühendisi Muhammet Melih Yurt da, “Tatilimizi en güzel şekilde değerlendirmiş olduk. Eşsiz Munzur manzaralarını izleyerek yaylaya geldik. Burası sadece gölden ve kardan değil, doğal güzellik ve çeşitli spor aktivitelerinden de ibaret. Doğu Anadolu Bölgesi’nin turizm cenneti olmaya aday olan bu bölge, İzlanda ve İsviçre Alpleri ile kıyaslanabilir. Bu deneyimleri yerli ve yabancı turistlere duyurmak istiyoruz. Bu muhteşem manzarayı kaçırmamaları için herkesi buraya bekliyoruz. Şu anda tam da mevsimi,” diye belirtiyor.