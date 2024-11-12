“Şöhret Aile Değil Başarı Engeli!”

KEREM ALIŞIK’IN ŞÖHRETLE İMTİHANI

Kerem Alışık, son dönemde gerçekleştirdiği tiyatro oyunları, sinema projeleri ve reklam filmleriyle dikkat çekiyor. Alem dergisinin yeni sayısında yaptığı açıklamalarda, ünlü oyuncular Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu olmanın kariyerine etkileri hakkında konuştu. Kerem Alışık, ebeveynlerinin şöhretinin kendisinde dezavantaja yol açtığını belirtti: “Ünlü bir ailenin evladı olarak olumsuz anlamda farklı bakış açılarıyla karşılaşmaktan geri kalmıyorsunuz. Başarılarınızın aileniz sayesinde olduğunu düşünenler çıkabiliyor veya bu, kötü niyetli bir engel olarak önünüze koyulabiliyor. Ben önüme böyle engel koyanlar yüzünden daha yüksek atlamayı öğrendim.”

AŞK VE İLİŞKİLER HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Evrim Alasya ile birlikteliği bulunan Kerem Alışık, gelecekteki hayatı hakkında, “Bundan sonrası için hayatınızı yalnız geçirmek mi, yoksa bir can yoldaşıyla mı yürümek istersiniz?” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Şunu çok istiyorum, hatta diliyorum; bir can yoldaşım olsa, gülüşünden güzel bir şiir çıksa, üşüdüğümü gördüğünde üstümü kalbiyle örtse. Yani bana da artık ‘Çaya kaç şeker istersin’ diye soran olsa mesela güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. İnşallah da olur.”