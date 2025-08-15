Şok Marketler, 2025 İlk 6 Ay

ŞOK MARKETLER’İN YENİ MALİ VERİLERİ

ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. Şirket, geçmiş yılın benzer dönemine göre reel olarak net satış gelirlerini yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL seviyesine çıkardı. 81 ilde faaliyet gösteren mağaza sayısını 11 bin 37’ye çıkaran ŞOK Marketler, geniş mağaza ağı ve uygun fiyat ilkesiyle sürekli olarak büyümesini devam ettiriyor.

YERLİ ÜRETİCİLERE DESTEK

2025 yılının ilk yarısında 118,7 milyar TL’lik ciro elde eden ŞOK Marketler, 11 bin 37 mağazasıyla büyüme trendini sürdürüyor. Yerli üreticilere sağladığı destek ile dikkat çeken ŞOK Marketler, öz markası Amigo aracılığıyla ‘Tarladan Sofraya’ doğrudan alım modelini kullanarak taze ve ekonomik ürünlerini müşterilere ulaştırıyor. Amigo’nun sunduğu kuruyemiş ve kuru meyve çeşitleri, tüketicilere uygun fiyatlı ve sağlıklı atıştırmalık alternatifleri sunuyor.

TOPLUMA KATKI VE ÖDÜLLER

ŞOK Marketler, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve pazarlama çalışmaları ile birçok ödül kazandı. ‘Şok’ta Ben de Varım’ projesi sayesinde, Kadın Dostu Markalar platformu tarafından ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ alanında Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yıllık itibarlılık ödülünü ikinci kez aldı. Effie Awards, Brandverse Awards ve Kristal Elma gibi prestijli yarışmalardan da toplam beş ödül elde etti.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

2025 yılının ilk altı aylık mali verilerini değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performanstan memnunuz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken, her zaman en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.