Şok Marketler, Finansal Sonuçlarını Açıkladı

FİNANSAL SONUÇLARDA BAŞARI

ŞOK Marketler, yılın ilk altı ayına dair finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL’ye çıkardı. 81 ildeki mağaza sayısını 11 bin 37’ye taşıyan firma, büyüme istikrarını sürdürdü. ŞOK Marketler, “ŞOK Ucuz Hep Ucuz” gibi kampanyalarının yanı sıra sadakat programı Win ile temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere birçok ürün grubunda müşterilerinin bütçesine destek vermeyi sürdürüyor. Özellikle yılın ilk yarısında dikkat çeken Win kampanyaları, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve yüz binlerce kişiye ekstra kazanç sağladı.

YERLİ ÜRETİCİLERE DESTEK

ŞOK Marketler, yerli üreticilere destek olmanın yanı sıra kendi markası Amigo ile “Tarladan Sofraya” doğrudan alım modeliyle kaliteli ve ekonomik ürünleri müşterilere sunuyor. Amigo, kuruyemişlerden kuru meyvelere kadar geniş ürün yelpazesi ile uygun fiyatlı sağlıklı atıştırmalık ve çerezleri tüketicilere sunuyor. Ayrıca, bu yıl gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ve pazarlama çalışmalarıyla birçok ödül aldı. “Şok’ta Ben de Varım” projesi ile Kadın Dostu Markalar platformu tarafından “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü. Firma, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ikinci kez üst üste “Yılın İtibarlısı” olarak seçildi.

KALİTE VE UYGUN FİYAT HEDEFİ

2025 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçları değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performanstan memnunuz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken her zaman olduğu gibi en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.