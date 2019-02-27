Şok! Savaş uçağı düştü

Hindistan ile Pakistan arasında büyük bir soruna neden olan Keşmir bölgesinde Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının düştüğü öğrenildi.

PTI haber ajansı, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

Olayda 2 pilot ve bir sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

– Pakistan hava sahasını ihlalle suçlamıştı

Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva’daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

Hindistan’da 14 Şubat’ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan’ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

“HERŞEYE HAZIRIZ”

Pakistan, Hindistan’la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur: Düşürülen uçaklardan birinin pilotu tutuklandı

HİNDİSTAN’DAN ŞOK İDDİA!

Hindistan basını, hava sahalarını ihlal eden Pakistan’a ait bir F-16 savaş uçağının Hindistan Hava Kuvvetlerince düşürül düğünü iddia etti.

NTV