Sokak Çağrıları Toplum Düzenini Tehdit Ediyor

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve destekçilerinin sokak çağrısına yönelik sert bir tepki gösterdi. TÜRKGÜN gazetesine yaptığı açıklamada Bahçeli, bu tür çağrıların Türkiye’yi tehlikeli bir sürece sokmaya çalıştığını belirtti. Bahçeli, CHP yönetiminin sokak çağrılarını “Kamu düzenini bozmaya yönelik” olarak değerlendirdi.

TEHDİT EDİCİ SOKAK ÇAĞRILARI

“Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı, bazı televizyon kanallarının kadrolu yorumcuları tarafından desteklenen sokak çağrıları, Türkiye’nin tehlikeli bir sürece girmekte olduğuna işaret etmektedir” diyen Bahçeli, bu çağrıların toplumsal huzuru tehdit edebilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Demokrasi ve özgürlüklerin kötü bir biçimde kullanıldığını belirten Bahçeli, bu tür hareketlerin asla “samimi ve masum” olamayacağını vurguladı.

SAMİMİYETİN ÖNEMİ

Bahçeli, Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” sözünü hatırlatarak, samimiyetin sadece bireysel bir erdem değil, toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin de temeli olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumda güven duygusunu pekiştiren samimiyetin, bireyler ile kurumların ve siyasetin en temel meselelerinden biri olduğunu dile getirdi.

CHP’YE AHLAKİ ELEŞTİRİ

Bahçeli, muhalefetin gerçeklerden uzak popülist söylemleriyle siyaset kurumunun güvenilirliğini sorgulanır hale getirdiğini vurguladı. “Bugünkü CHP siyaseti, ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiralarla doludur” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi değerleriyle barışık olmadığını ifade eden Bahçeli, siyasetin, samimiyetle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

MEDYANIN SORUMLULUĞU

Bahçeli, medya yorumcularının sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Kamu düzenini bozacak ve halkı isyana teşvik eden yorumların kabul edilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, medyanın barış ve birlik için çalışması gerektiğini vurguladı. Kışkırtıcı dilin toplumsal güveni sarsacak bir suç haline geldiğinden bahseden Bahçeli, hukuki düzenlemelerin yanı sıra öz denetim mekanizmalarının da gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

SOKAK ÇAĞRILARI TEHDİT OLUR

“Siyasi partilerin ve televizyonların, toplumu sokağa çağırması, toplumsal düzeni tehdit eden sonuçlar doğurabilir” diyen Bahçeli, tarihte benzer eylemlerin genellikle çatışmalara dönüştüğünü hatırlattı. “Kutuplaşma, çatışma ve gerilim ikliminin yaratılması telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir” diyerek, şiddet ve kargaşanın çözüm olmadığını ifade etti.

DEMOKRATİK ÇÖZÜM YOLU

Bahçeli, sorunların çözümünün sokaklarda değil hukuki mekanizmalarda bulunması gerektiğini vurguladı. Fikir ayrılıklarının demokratik bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, sokakları işaret etmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saygısızlık olduğunu söyledi.

KAMU DÜZENİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına aldığını ancak bu hakların sınırsız olmadığını da belirtti. “Güvenliğin olmadığı bir yerde özgürlükten bahsetmek mümkün değildir” diyerek, kamu düzenini ve toplumsal huzuru tehlikeye atan eylemlerin engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

SOKAK ÇAĞRISI BİR ŞUURSUZLUKTUR

Bahçeli, CHP’nin sokak çağrılarını siyasi ahlak ilkelerini zorlayıcı bir tutum diye tanımladı ve bu durumun toplumsal barışa olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti. “Cephalleşme ve kutuplaşmayı artıran tutumlar, toplumda telafisi imkansız sonuçlara yol açar” diye ekledi. CHP’nin iktidar olamadığı dönemlerde anti-demokratik yöntemlere başvurduğunu hatırlatan Bahçeli, “Bu haliyle CHP, Atatürk’ün kemiklerini sızlatmıştır” dedi.