Sokak Çağrısı Ve Sonuçları Tartışılıyor

İBB BAŞKANI’NIN GÖZALTINA ALINMASI VE HAREKETLİLİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonları sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, toplumsal alanda büyük bir etki yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de gerçekleştirdiği sokak çağrısıyla birlikte eylemler hız kazandı.

POLİSE SALDIRAN EYLEMCİLER VE MÜDAHALELER

Eylemciler, güvenlik güçlerine saldırırken, polis müdahalesi de sürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu durumla ilgili olarak önemli bir uyarı yaptı. Yerlikaya, sokağa çağırmanın sorumsuzluk olduğunu vurguladı ve şu şekilde konuştu: “Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!” Bakan, polislerin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli görevde olduğunu belirtti.