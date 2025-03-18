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Sokak Hayvanları İçin Duyarlılık Çağrısı

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DUYARLILIK GÖSTERİLDİ

Eskişehir’de sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kaplarının üstüne asılan uyarı notu, dikkatleri çekiyor. Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak’ta kedi ve köpeklerin beslenmesi amacıyla bir köşe oluşturuldu. Kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmalarına yardımcı olmaya çalışan duyarlı bir vatandaş, mama ve su kaplarını çalanların bu davranışlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten bir not bıraktı.

BİLİNİRLİK ARTIRILDI

Bir duvara sprey boya ile yazılmış ‘Sevdim!’ ifadesinin yanı sıra, kağıda yazılmış ‘Hayvanların mamalarını çalmayın!’ uyarısı, bu durumu gözler önüne serdi. Bu yazı, sokak hayvanları için yapılan yardımseverliğin önemine dikkat çekiyor.

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