Sokak Hayvanları Toplantısı Video Konferansla Yapıldı

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak hayvanlarının toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesi amacıyla bir video konferans toplantısı yaptı. Yerlikaya, bu toplantıya Bakan Yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 il Valisinin katıldığını duyurarak, “Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları ile ilgili video konferans (VKS) toplantımızı bu gece gerçekleştirdik” şeklinde sözler sarfetti.

DİNİZLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ayrıca, Yerlikaya, mülkiye müfettişlerinin incelemelerine başladığını belirterek, “Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Başlatılan bu girişimlerin, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedeflediği vurgulandı.