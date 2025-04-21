Sokak Hayvanlarının Sorumluluğu Belediyelerde

ÇALIŞMALAR VE ZİYARETLER

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat’taki ziyaretinin ardından Sivas’a geçti. Sivas’ta, Valilik bünyesinde açılan Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Turan bu ziyareti sırasında, Vali Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile birlikte merkezde incelemeler gerçekleştirdi.

BELEDİYELERE GÖREV DÜŞÜYOR

Sonrasında Sivas Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Turan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanlarının sorumluluğunun esas olarak belediyelere ait olduğunu vurgulayan Turan, “Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Biz de valiliklerimiz öncülüğünde tüm ekiplerimizle hep beraber bu konuya omuz vereceğiz. Masrafsız, az beton, tel örgülerle geçici barınma merkezleri yaparak belediyelerimize katkı sağlayacağız. Sokaklarda hayvan olmamasını beraber temin edeceğiz. Tabi ki bizim kültürümüzde eziyet haramdır. Kanunlarımızda da suçtur. Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz.”

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Sivas’ta ortalama 30 bin köpek bulunduğunu belirten Turan, bunların 10 bininin sahipli olduğunu, geri kalanlarının ise sahipsiz olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl Sivas’ta 24 tane ısırılma vakası gerçekleştiğine dikkat çeken Turan, “Biz hiçbir risk istemiyoruz. Sivas sokaklarının güvenlikli olmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel yer açmak isteyenler varsa valiliğimiz destek verecek. Sürece katkı sağlamak isteyen varsa valiliğimiz onlarla irtibata geçecektir.” şeklinde konuştu.